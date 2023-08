Javier Tebas, o presidente da LaLiga, voltou esta quarta-feira a tecer duras considerações sobre Luis Rubiales, o presidente da federação espanhola que está no olho de um furação mediático, depois de ter dado um beijo na boca a uma jogadora na cerimónia da entrega das medalhas no Mundial feminino.Tebas lembrou não só o sucedido com Jenni Hermoso, como a cena em que o líder federativo aparece a tocar nos genitais na tribuna, o braço em torno da rainha e a imagem em que carrega a futebolista Athenea del Castillo em ombros."É indigno coagir as jogadoras da seleção, colocar o foco nelas ou na sua reação a quente. Elas não são culpadas da imagem de Espanha dada por Rubiales", explicou Tebas num tweet.E prosseguiu: "Nenhum oportunismo ou hipocrisia política justifica que a imagem de Espanha tenha sido representada por um energúmeno a tocar-se nos genitais, a forçar beijos, a carregar jogadoras como um saco e a tocar na rainha de forma inapropriada num momento tão importante. Não é uma questão de esquerdas ou direitas, o Rubiales não beliscou com a sua atitude apenas a dignidade da Jenni Hermoso, mas também a de Espanha."