Rúben Amorim está preocupado com a possibilidade de perder Gonçalo Inácio neste defeso, depois das notícias que dão conta do interesse do Paris Saint-Germain na contratação do central de 20 anos.



O técnico leonino já dava o setor defensivo da equipa como fechado e nos imprescindíveis estava Gonçalo Inácio.









