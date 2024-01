"Quem não está com Pinto da Costa vai morrer": 'Super Dragões' entraram na AG para ameaçar apoiantes de Villas-Boas

A reunião magna passou para o Pavilhão Dragão Arena e começou mais tarde do que o previsto, devido à afluência de sócios superior à capacidade do auditório inicialmente escolhido

um adepto foi agredido e retirado do pavilhão após ter discursado sobre o clube.

Por cinco minutos, o apoiante dos dragões criticou as casas do FC Porto e uma parte das alterações propostas aos estatutos. A intervenção não agradou a alguns dos presentes, que começaram desacatos no recinto.

Fernando Madureira distribuiu cartões de sócio a indivíduos que não são associados do FC Porto, antes da Assembleia-Geral (AG) de 13 de novembro. Entre os que receberam cartões estão dez elementos dos 'Super Dragões' detidos esta quarta-feira. O propósito do grupo, no qual se incluiu a mulher de 'Macaco', Sandra Madureira, era desestabilizar a AG e ameaçar os apoiantes da candidatura de André Villas-Boas à presidência, assim como garantir a aprovação da proposta da direção de Pinto da Costa de alteração dos estatutos.. Durante a AG,No decurso da reunião magna, os elementos chefiados por Fernando Madureira bateram palmas a Pinto da Costa e gritaram: "O FC Porto é nosso. Quem não está com Pinto da Costa vai morrer. (...) Não estão a bater palmas estão f******". Aos apoiantes de André Villas-Boas, arremessaram garrafas de vidro, provocando um ferido, enquanto dirigiam insultos e ameaças aos presentes: "És Villas-Boas, desaparece daqui senão levas mais. (...) Ingratos do c******".