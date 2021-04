O V. Guimarães defronta esta sexta-feira o Portimonense, no Algarve, num jogo que marca a estreia de Bino Maçães no comando técnico da equipa minhota.





O treinador, de 48 anos, rende na função João Henriques, que saiu devido aos maus resultados. “Estamos aqui para cumprir os objetivos propostos no início da época. Pensamos no imediato e pensamos que a Europa é possível. Está a faltar alegria e desinibição nos processos. Queremos devolver a alegria e colocar a equipa a fazer bons jogos”, disse ontem Bino, no lançamento do encontro desta noite (20h00), que terá lugar no Portimão Estádio. “Acredito que o Vitória se vai apresentar confiante e forte para vencer o jogo”, referiu ainda o técnico.