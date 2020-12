Racismo pára jogo entre o PSG e o Basaksehir

Um insulto racista do quarto árbitro provocou esta terça-feira a suspensão do jogo entre PSG e Basaksehir, em Paris, para a Liga dos Campeões. Sebastian Coltescu, romeno de 43 anos, está no centro da polémica. "O negro está ali. Vai ver quem é. Aquele negro não pode continuar a agir desta forma". Um vídeo colocado nas redes sociais desvenda como Coltescu se expressou ao chamar o árbitro principal para expulsar Pierre Webo, adjunto camaronês do clube turco.Webo confrontou, de imediato, o árbitro em questão com o insulto, sendo acompanhado por vários jogadores - Demba Ba era o mais revoltado. Insatisfeitos com as explicações da equipa de arbitragem, os jogadores da equipa turca decidiram abandonar o relvado. Disso deram conta aos futebolistas do PSG, encabeçados por Neymar e Mbappé. Estes, depois de escutarem os colegas de profissão, acompanharam-nos na recolha aos balneários.Seguiram-se momentos de indefinição. A UEFA chegou a anunciar que o jogo, interrompido aos 13 minutos, seria retomado, com Coltescu a passar para o VAR. Os turcos não aceitaram. A UEFA vai "investigar aprofundadamente o assunto". Tudo indica que o jogo será retomado hoje, às 17h55.