O Real Madrid está disposto a bater a cláusula de rescisão de Enzo Fernández, (120 milhões de euros), e a levar, em janeiro, o médio argentino para o Santiago Bernabéu.



Ao que o Correio da Manhã apurou, na mesa do presidente do Benfica repousam quatro propostas com valores que vão dos 97 aos 110 milhões de euros, oriundas de clubes de Inglaterra, França e Espanha.









