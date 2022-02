Ricardo Sá Pinto suspenso por um jogo após expulsão no Moreirense-FC Porto

O treinador do Moreirense, Ricardo Sá Pinto, foi suspenso por um jogo, na sequência dos desentendimentos no final da partida com o FC Porto, anunciou na terça-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O técnico dos minhotos foi expulso após o final do encontro de domingo, relativo à 23.ª jornada da I Liga, numa altura em que estava junto à equipa de arbitragem e acabou por se desentender com o treinador de guarda-redes dos 'dragões', Diamantino Figueiredo, que também foi suspenso por uma partida.

Sá Pinto foi ainda multado em 840 euros, enquanto Diamantino Figueiredo foi sancionado em 2.040 euros, de acordo com o mapa de castigos emitido pelo CD da FPF.

O relatório do árbitro Luís Godinho refere que, em ambos os casos, tanto o treinador dos cónegos como o elemento da equipa técnica de Sérgio Conceição tiveram "um comportamento agressivo, dirigindo-se para um elemento oficial da equipa adversária para o confrontar, tendo sido agarrado por um elemento da própria equipa".

Do jogo de domingo, que o FC Porto venceu por 1-0, salienta-se ainda uma multa de 2.930 euros aplicada aos portistas, por "comportamento incorreto do público".