Rui Costa quebra o silêncio sobre a crise no Benfica

O CM e a CMTV tiveram acesso em exclusivo às primeiras palavras de Rui Costa depois da detenção de Luís Filipe Vieira.



Trata-se da resposta do vice-presidente a um grupo de três sócios. Esses três benfiquistas levantaram dúvidas sobre alegados negócios em que rui costa esteve envolvido. Na carta de resposta, o Conselho Fiscal anexou o esclarecimento feito por Rui Costa.



O vice-presidente do Benfica reconhece que o clube está a viver "tempos conturbados". Alega ainda que as acusações que lhe foram dirigidas são falsas e de má-fé. Vai mesmo mais longe ao dizer que têm como objetivo denegri-lo não só a ele como à família. Isto porque na carta destes três sócios, é feita uma referência ao filho de Rui Costa como dono da Footlab, uma empresa que estes sócios dizem ser de intermediação de jogadores.



O dirigente do Benfica defende que os negócios nos quais participou o filho Filipe são todos anteriores à data em que o pai, Rui Costa, passou a ser vice-presidente. É o próprio Conselho Fiscal quem esclarece também que, à data dos factos, Rui Costa não pertencia aos órgãos sociais do clube, pelo que não estava sujeito aos estatutos do Benfica.



Veja a carta na íntegra