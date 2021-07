Rui Costa e filho Filipe Costa acusados de intermediar negócios de atletas para o Benfica

O atual vice-presidente do Benfica, Rui Costa, e o filho, Filipe Costa, foram esta quinta-feira acusados de estar envolvidos em negócios de transferências de várias atletas de futebol feminino para o Sport Lisboa e Benfica.



A denúncia é feita por Francisco Benítez, líder do movimento Servir o Benfica, juntamente com dois outros sócios dos encarnados, numa carta endereçada ao conselho fiscal do clube da Luz.









Leia também Francisco Benítez exige explicações ao Benfica



Filipe Costa envolvido em negócios de atletas para o Benfica

O filho de Rui Costa, Filipe Costa, é



abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento, colocou Rui Costa como um dos principais candidatos a assumir a liderança dos encarnados.O filho de Rui Costa, Filipe Costa, é atualmente o CEO da empresa Footlab , parceira do Sport Lisboa e Benfica e cujas instalações serviram para o clube da Luz instalar uma escolinha de futebol.

Carta ao Conselho Fiscal do Sport Lisboa e Benfica

A detenção de Luís Filipe Vieira na sequência do processo que investiga crimes de

Filipe Costa estará ainda envolvido em vários negócios de contratações de atletas de futebol feminino para o clube da Luz, como é possível constatar em publicações no Instagram e Linkedin.



Francisco Benítez refere que Rui Costa será o "proprietário da marca Footlab" e que terá "diversos negócios com o Benfica", incluindo a "venda de atletas". A carta refere ainda que a "Footlab" está registada a favor da 10 Invest - Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda, com NIPC 507411110, tendo sede na Avenida Engenheira Maria de Lurdes Pintassilgo, nº 2, Armazém 2 2794-054 Carnaxide, ou seja, a mesma morada do espaço comercial da referida Footlab.



Segundo o documento, o vice-presidente Rui Manuel Costa será o principal acionista da sociedade comercial 10 Invest, SGPS, Lda., a qual detém, por sua vez, os direitos sobre a marca Footlab.



Rui Costa empurrado para a presidência do Benfica Leia também Leia a carta enviada ao conselho fiscal do Benfica

Exmos. Srs. Membros do Conselho Fiscal do Sport Lisboa e Benfica



Foram tornadas públicas, nos últimos dias, diversas informações que - a serem confirmadas - constituem uma violação clara dos estatutos do Sport Lisboa e Benfica, nomeadamente do seu artigo 44°, n° 4, o qual dita:



"Os membros dos órgãos sociais não podem, directa ou indirectamente, estabelecer com o Clube e sociedades em que este tenha participação relevante, relações comerciais ou de prestação de serviços, ainda que por interposta pessoa, considerando-se para estes efeitos, nomeadamente, o cônjuge, ascendentes e descendentes."



Luís Filipe Vieira suspeito de desviar milhões de euros do Benfica Leia também



A referida marca "Footlab" está registada a favor da 10 Invest - Sociedade Gestora de Participações Sociais, Lda, com NIPC 507411110, tendo sede na Avenida Engenheira Maria de Lurdes Pintassilgo, nº 2, Armazém 2 2794-054 Carnaxide, ou seja, a mesma morada do espaço comercial da referida Footlab.