Face à provável saída de Matheus Nunes para Inglaterra, o Sporting tem em Lucas Robertone um dos possíveis sucessores do internacional português na posição de médio criativo. O problema, sabe o Correio da Manhã, está no preço pedido pelo Almería, que só admite a saída do argentino, de 25 anos, por um montante superior a 10 milhões de euros.









