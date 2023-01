Neymar, Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo antes da partida pic.twitter.com/hjnCdV2lUX January 19, 2023

Mbappé e Sérgio Ramos, antigo companheiro de equipa de CR7 no Real Madrid.

Cristiano Ronaldo e Messi voltaram a defrontar-se esta quinta-feira num encontro entre o All Nassr e o PSG. Antes do início da partida, os craques cumprimentaram-se no túnel de acesso ao relvado.O português fez ainda questão de cumprimentar outras estrelas do PSG, como Neymar,Já dentro de campo, Ronaldo e Messi voltaram a cumprimentar-se segundo antes do apito inicial.