Ronaldo no FC Porto? Ingleses dizem que pode acontecer já este verão

O Football Insider deu conta esta quarta-feira dos planos do FC Porto para a contratação de Cristiano Ronaldo, já no próximo verão. Os dragões estão "cautelosamente otimistas", refere o site inglês.É sabido que o craque português quer continuar a lutar por títulos e a marcar presença nas competições europeias, o que leva o emblema azul e branco a enquadrar-se naquilo que o jogador ambiciona para o futuro.A confirmar-se esta transferência, seria o regresso de Ronaldo a Portugal, dezanove anos depois de ter deixado o Sporting, em 2003.O capitão da seleção nacional tem mais um ano de contrato com o Manchester United mas a imprensa internacional dá conta da insatisfação que o mesmo sente por estar afastado da possibilidade de ganhar qualquer título esta época.