"Temos jogadores da formação com muita qualidade mas estão-se a perder alguns valores importantes. (...) Temos muito a melhorar no foco, na exigência que têm que ter os miúdos. Parece que os miúdos ficam superafetados com isso. Tenho um animal competitivo como o Pepe e depois apanho três ou quatro miúdos que ficam fragilizados porque o míster deu uma dura", disse Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, no Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).









O treinador admite por outro lado que existem jogadores que “percebem o jogo de forma mais rápida”. “Em termos de talento e qualidade há muito mais hoje do que antigamente”, destacou.