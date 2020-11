Rúben Amorim alerta equipa para jogo a contar para a Taça de Portugal

Rúben Amorim já contou esta quinta-feira com o plantel completo e fez questão de alertar os jogadores para a importância do jogo da Taça de Portugal, onde não quer facilitismos por parte da sua equipa, segunda-feira, frente ao modesto Sacavenense, do Campeonato de Portugal.









O treinador leonino já tinha deixado o mote para esta conversa no final da partida com o V. Guimarães (triunfo por 4-0) ao referir que o importante já era o próximo jogo... o da Taça de Portugal. Um recado para dentro do grupo.

Amorim voltou esta quinta-feira a relembrar os jogadores da importância de a equipa continuar na Taça, depois da eliminação da Liga Europa. Pediu empenho e rigor. Além disso, ainda está bem presente em Alvalade a eliminação precoce da equipa no ano passado, quando sucumbiu aos pés do também modesto Alverca (2-0), do Campeonato de Portugal.





Amorim quer empenho total, em especial dos jogadores que vão ter a oportunidade de ganhar minutos de competição. A rotatividade da equipa vai ser pontual, sendo que a espinha dorsal é para manter. Ausentes certos serão os lesionados Nuno Mendes (contusão óssea no pé esquerdo) e Coates (adutor direito).





Do Dragão para Alcochete



Áudios do VAR



RISTOVSKI COM COVID-19

Ristovski revelou esta quinta-feira nas redes sociais que está em isolamento depois de ter testado positivo à Covid-19. Apesar de estar a treinar à parte nos leões, o lateral-direito foi contagiado quando estava na seleção na derrota da Macedónia na Albânia, por 1-0, na quarta-feira.





“ESTUDEI MUITO NO AUTOCARRO”



No seguimento da reportagem no Correio Sport, sobre as boas notas de Tiago Tomás na escola, tendo terminado o 12º ano com média de 15 valores e sendo aluno de 19 a Matemática, o jogador reconheceu que “não é fácil”, mas que “estudou muito no autocarro de Alcochete para Oeiras”.



Carlos Teixeira deixou o scouting do FC Porto para assumir o cargo de coordenador de recrutamento do Sporting.O Sporting quer promover um seminário online sobre a introdução de áudio nas decisões arbitrais do VAR no futebol. Não há data definida, mas já se estuda o painel de oradores.