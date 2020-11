Há três vagas na Champions e o Sporting quer estar numa delas. É para isso que vamos trabalhar”, disse esta quinta-feira João Mário, em Alcochete, antes do treino dos leões. Esta época, o 1º e o 2º classificados do campeonato qualificam-se diretamente para a fase de grupos da prova milionária e o 3º para a 3ª pré-eliminatória.









Com 4 pontos de avanço sobre Benfica e Sp. Braga, o Sporting lidera isolado a Liga, situação que João Mário desvaloriza: “Temos de ter calma. Como vimos no último campeonato, ter alguns pontos de vantagem não quer dizer nada. Num jogo ou dois tudo muda.”

Depois de quatro anos no estrangeiro, João Mário regressou ao Sporting, onde em 2015/16 lutou pelo título até à última jornada - os leões ficaram em 2º, a dois pontos do Benfica. “O grupo era muito mais experiente. Temos o mesmo sentido de responsabilidade, mas não metemos essa pressão. Vejo muita qualidade e muita vontade de fazer as coisas bem”, considerou.





Sobre Rúben Amorim, treinador com o qual nunca tinha trabalhado antes, o médio internacional mostrou-se surpreendido: “Mete muito respeito na equipa, muita competitividade e tem ideias jovens. Identifico-me bastante porque tem uma mentalidade moderna.”





"Seleção? Quero muito voltar"

“Quero continuar a trabalhar para, em março, poder competir por um lugar. Quero muito voltar, mas também sei que tenho de trabalhar muito para isso”, assumiu João Mário. O médio, de 27 anos, ficou de fora das opções para os jogos de Portugal com a França (amanhã) e a Croácia.







Tabata e Antunes no relvado

Bruno Tabata e Antunes voltaram esta quinta-feira a treinar. O extremo e o defesa, que estavam a contas com lesões musculares, subiram ao relvado com os restantes companheiros, durante os 15 minutos de treino abertos aos media. Frederico Varandas assistiu à sessão de trabalho.





PORMENORES



Pote: melhor jogador



Pedro Gonçalves foi eleito o melhor jogador da Liga nos meses de setembro e outubro. O jogador já tinha vencido o prémio de melhor médio nesse período.





Taça de Portugal



A equipa do Sporting volta a jogar no dia 23 de novembro, frente ao Sacavenense, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.