Rúben Amorim: O novo técnico do Sporting que é “fanático do Benfica” e sócio desde 1985

Rúben Amorim é o novo técnico e o sócio número 187 181 do Sporting. Mas a paixão desde criança sempre foi o Benfica, clube do qual é sócio desde o ano em que nasceu (1985), apurou o CM.

O agora treinador dos leões nunca escondeu a paixão que tem pelas águias. Num canal na internet disse ser "fanático" pelo Benfica e que quando lhe perguntavam, quando era criança, qual a prenda que gostaria de receber dizia sempre que desejava ir ver "jogos das águias".

Em 2008, quando saiu do Belenenses para rumar ao Benfica, o antigo jogador, então com 23 anos, não escondeu o seu benfiquismo. Na habitual foto da praxe com a camisola encarnada lá mostrou o cartão de sócio , com o número 18 301 (entretanto o Benfica fez a renumeração).

Na apresentação como novo técnico do Sporting, quinta-feira, no Estádio José Alvalade, Amorim, de 35 anos, não rejeitou o passado, mas tranquilizou os adeptos leoninos: "Fanático do Benfica? Sou fanático por ganhar. Ninguém aqui quer ganhar mais do que eu."

Para resgatar ao Sp. Braga o técnico que sucede a Jorge Silas, o Sporting teve de pagar dez milhões de euros, o montante da cláusula de rescisão. A primeira das duas prestações, de metade daquele montante, teria de ser liquidada ontem.

Rúben Amorim faz hoje (14h00) a primeira antevisão como técnico dos leões. Para o jogo de amanhã (17h30 Sport TV1), em casa, com o Aves, o treinador ainda não definiu se manterá a aposta em três defesas, sistema que usou nos 13 jogos à frente do Sp. Braga (dez vitórias, um empate e duas derrotas). No treino de ontem, em Alcochete, Rúben Amorim chamou para trabalhar com a equipa principal os jovens Vasco Gaspar (guarda-redes) e João Ricciulli (defesa).

O avançado Luiz Phellype e o guarda-redes Renan Ribeiro são os únicos indisponíveis, devido a lesão.



"Loucura pagar esse valor"

"É uma loucura pagar esse valor por um treinador, mas é uma decisão de quem gere o clube e, certamente, tem mais informação do que eu para poder falar sobre a parte financeira", disse esta sexta-feira Luís Figo, antigo internacional português, à margem de um evento promocional relacionado com o Euro’2020. Ainda assim, como "sportinguista", o ex-jogador desejou "êxito" e que "Amorim seja feliz em termos de resultados".