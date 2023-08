“Schmidt sabe que não gosto de sair”: Di María assume que não gostou de ser substituído no jogo com o Boavista

“O treinador do Benfica sabe que não gosto de sair, mas ele é uma grande pessoa. Sabe como sou, conhece-me bem, deixo tudo em campo”, disse o argentino Di María em entrevista à ‘D Sports Radio’.









O jogador argentino falou pela primeira vez sobre o episódio ocorrido na segunda parte do jogo com o Boavista (estreia da Liga). Na altura, o esquerdino ficou surpreso por ser o escolhido para sair após a expulsão de Musa. Quando chegou ao banco de suplentes chegou mesmo a pontapear uma garrafa de água, visivelmente irritado com a opção de Schmidt num jogo em que o Benfica acabaria por perder por 3-2.

Na entrevista à comunicação social italiana, o campeão mundial falou do regresso à Luz, revelando ter tido várias propostas tentadoras depois de deixar os italianos da Juventus: “Telefonaram-me da Arábia Saudita, recebi muitas chamadas. Os números que apresentaram são incríveis, mas escolhi com o coração, quis vir para o Benfica.” E após as primeiras semanas, Di María não se mostra arrependido pela opção de voltar. “Estou muito agradecido ao Benfica, às pessoas. Não é normal a receção que tive, foi um privilégio”, salientou o jogador de 35 anos, que nos três jogos oficiais realizados esta época já marcou dois golos.









Leia também Odysseas rejeita ser suplente e quer sair do Benfica A etapa na Juventus antes do regresso à Luz não foi aquilo que o jogador esperava: “Foi uma época difícil para a Juve. Tive várias discussões com os dirigentes e staff técnico, porque o que me foi apresentado não foi o que me disseram antes de assinar.”

Lateral Khellven apontado às águias



A imprensa brasileira deu esta quinta-feira conta que o Benfica está interessado no defesa-direito Khellven (Ath. Paranaense). O emblema brasileiro está disponível para negociar o jogador de 22 anos por um valor a rondar os 10 milhões de euros. O Benfica está no mercado à procura de uma alternativa a Bah.



E TAMBÉM





SCHJELDERUP EXTREMO DE SAÍDA









Leia também Roger Schmidt justifica-se a Di María O norueguês Schjelderup quer jogar com mais regularidade e deve deixar a Luz. “Quando o presidente decide contratar uma lenda mundial como Di María e ainda o Gonçalo Guedes, as condições mudam. Espero que o Benfica aceite este pedido”, disse Jorn-Tommy Schjelderup, pai do jogador à imprensa norueguesa.

REGRESSO BERNARDO EM 2026





“O Bernardo é benfiquista e já disse que quer voltar. Pode ser uma possibilidade, que é uma possibilidade forte, de facto, mas não poria isto nesta conjuntura”, disse à RR Paulo Silva, pai de Bernardo Silva. Isto depois de o jogador ter renovado com o Man. City até 2026, quando completa 32 anos, idade que no passado apontou para regressar à Luz.





ODYSSEAS E O UNITED



A imprensa alemã diz que Odysseas tem acordo com o Manchester United, isto depois de o emblema inglês já ter contratado dois guarda-redes: Onana e Altay.