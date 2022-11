Ronaldo: "Arrependo-me de ter saído mais cedo do campo, mas senti-me provocado pelo treinador. Jogar três minutos?"

Pergunto-me muitas vezes: 'Porquê eu?' Acho que é mais do que ser um bom jogador, mas também é importante ser carismático e bonito. Sou uma fruta apetitosa."



Sobre a morte do filho, Ronaldo revela que foi o "pior momento" da sua vida desde que o pai morreu. "Eu e o Cristiano Júnior chorámos juntos quando lhe contei sobre a morte do bebé", contou.



Tem mais dólares na conta bancária ou seguidores no Instagram? "É similar", responde.



-- Vejo o futebol como um negócio. A minha paixão pelo desporto está intacta, mas há coisas que me desapontaram.



-- Eu sou a ovelha negra. Quer faça coisas boas, quer más, arranjam sempre coisas para criticar.



Doença da filha mais nova



-- Durante as minhas férias, a minha filha mais nova teve bronquite. Foi complicado.



-- As pessoas esquecem-se que sou um Ser Humano.



-- Pareceu-me que o presidente do United não acreditou que a minha filha estava doente. Duvidaram da minha palavra.



-- Foi por esta razão que não consegui participar na pre-temporada do United.



Saída do campo frente ao Tottenham



-- Arrependo-me de ter saído mais cedo do campo, mas senti-me provocado pelo treinador. Jogar três minutos?



-- Não me colocou em jogo com o City, mas queria que jogasse três minutos com o Tottenham.



-- Toda a gente sabe que ele [Ten Hag] não me respeita da maneira que mereço. Não temos uma boa relação.



-- Senti-me humilhado quando me suspenderam três dias. Foi demasiado. Pedi desculpa e arrependi-me, mas ainda assim castigaram-me.



-- Acho que há pessoas que não me querem no United.



-- The Glazzers não querem saber do desporto, só pensam no Marketing.



Saída do United



-- Este é o meu último Mundial e é aí que está a minha cabeça agora.



-- A decisão de vir para o United foi emocional. Foi boa e estava feliz.



-- A desculpa para não ser titular é não ter feito a pré-temporada.



-- A minha motivação não é a mesma.



-- Tenho o salário mais elevado de sempre na primeira liga aos 37 anos.



-- É mentira que não tenho ofertas. Tenho algumas ofertas de outros clubes. Não assinei por ninguém porque sinto-me bem aqui.



O craque internacional português Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista ao jornalista britânico Piers Morgan. A primeira parte da conversa foi transmitida esta quarta-feira, mas a segunda parte só poderá ser assistida esta quinta no Youtube da Talk TV.Ronaldo já revelou que não pensa ter mais filhos, mas que o casamento com Georgina Rodriguez poderá estar no futuro do casal: "Ela merece e eu mereço".Uma das frases mais polémicas do craque foi: "