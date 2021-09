Sérgio Conceição vai mexer na equipa para o jogo com o Liverpool, reforçando o meio-campo. Uma espécie de marcha-atrás que permita à equipa ser competitiva frente ao gigante inglês na 2ª jornada da fase de grupos da Champions e assim discutir o resultado.





O treinador, sabe o, não está satisfeito com algumas fragilidades que os dragões têm revelado na transição defensiva e, face ao ataque veloz do Liverpool, entende que é preciso reforçar a ocupação de espaços no miolo, para deixar a defesa menos exposta. Nesse sentido, e à semelhança do que já aconteceu com o Atl. Madrid, Grujic deverá entrar para o lado de Uribe.