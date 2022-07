Sérgio Conceição pediu a demissão do cargo de treinador do FC Porto.



A CMTV sabe que a saída não é ainda um dado adquirido, porque Pinto da Costa e outros elementos da direção do Porto estão a tentar demover o técnico de sair do Dragão.





Ao que apurou a, na origem deste pedido de demissão de Sérgio Conceição está, entre outras coisas, a posição assumida por Fernando Madureira. O chefe dos Super Dragões criticou o técnico devido à saída de Francisco Conceição para o Ajax.