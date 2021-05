Sérgio Conceição vai estar no Clássico contra o Benfica

O colégio arbitral foi presidido por Sérgio Castanheira, com Tiago Rodrigues Bastos a ser o árbitro indicado pelo FC Porto e Carlos Ribeiro o indicado pela FPF.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, tinha sido suspenso por 21 dias, na sequência dos protestos dirigidos ao árbitro Hugo Miguel, após o jogo Moreirense-FC Porto.

O técnico portista foi expulso pelo árbitro depois do final da partida da 29.ª jornada da I Liga, que terminou com um empate 1-1, por "lesão da honra e reputação" de Hugo Miguel, como informa a comunicado do Conselho de Disciplina da FPF.

O treinador já tinha falhado o encontro com o Famalicão, da 30.ª jornada, e deveria falhar as partidas com Benfica (31.ª), Farense (32.ª) e Rio Ave (33.ª).

O FC Porto, segundo classificado, com 70 pontos, visita na quinta-feira, às 18h30, o Benfica, terceiro, com 66, em encontro da 31.ª jornada, que será arbitrado por Artur Soares Dias (Associação de Futebol do Porto).