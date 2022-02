Sheriff vence Sp. Braga por 2-0 para a Liga Europa

Por culpa própria, o Sp. Braga comprometeu esta quinta-feira, na Moldávia, a passagem aos oitavos de final da Liga Europa, ao perder (0-2) diante do Sheriff. O incrível falhanço de Bruno Rodrigues, ao minuto 83, de que resultou o segundo golo dos moldavos, foi apenas o corolário de uma exibição pobre, sem imaginação nem criatividade, mas, acima de tudo, sem atitude.O jogo começou lento e assim foi até aos 25’. O primeiro lance de perigo foi teve lugar três minutos depois: lançado em profundidade por Al Musrati, Ricardo Horta fugiu à defesa moldava, evitou o guarda-redes e atirou para a baliza. Cortou Evangelou em cima da linha.Com receio, o Sp. Braga não arriscava para marcar e, como vaticina o mais velho ditado do futebol, acabou por sofrer. Num lance confuso na área, aos 39’, o Sheriff até chegou ao golo, mas havia fora de jogo. Só que, na mesma jogada, Castro tocou a bola com a mão dentro da área e, com a ajuda do VAR, o árbitro assinalou penálti, que o luxemburguês Thill converteu (43’).No segundo tempo, os arsenalistas entraram com aparente vontade de correr atrás do prejuízo, mas continuou a falta de engenho e arte da primeira metade. Francisco Moura ainda esteve perto do golo (75’) mas Athanasiadis opôs-se bem.Depois, veio o momento do jogo. O falhanço de Bruno Rodrigues, que deixou Adama Traoré isolado e que, frente a Matheus, não perdoou. Agora, em Braga, é preciso, pelo menos, vencer por dois golos.O Sp. Braga só precisa de vencer em casa por dois golos de diferença para empatar a eliminatória, mesmo que o Sheriff marque. Isto porque os golos fora deixaram de contar a dobrar em caso de empate. Caso isso suceda, será disputado um prolongamento, avançando-se depois para os penáltis.Os cerca de 40 adeptos do Sp. Braga que se deslocaram à longínqua Transnístria não pararam de apoiar a equipa. Ouviram-se sempre mais do que os adeptos da casa. Mereciam outro esforço dos jogadores e outro resultado.A falta de atitude, a par de alguma desconcentração, ditou uma derrota pesada ante uma equipa bastante inferior. Esqueceram-se que estes rapazes tinham ido ao Bernabéu derrotar (2-1) o Real Madrid.Desta vez, o holandês Danny Makkelie (que não assinalou o golo de Portugal na Sérvia) não tem de pedir desculpa a nenhum português. Esteve seguro, sereno e assertivo. Apenas mostrou um cartão amarelo.