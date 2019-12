Silas sobre Bruno Fernandes: “Aqui há apenas um jogador intocável”

"Temos de aumentar a competitividade interna. Todos têm de ter a perceção de que aqui há apenas um jogador intocável, que é fora de série", disse este sábado Silas, falando de Bruno Fernandes, mas sem nomear diretamente o capitão. "Quanto aos outros, estão todos a um nível bom", explicou o técnico do Sporting na antevisão à receção deste domingo (17h30) ao Moreirense, para a Liga.O técnico leonino aproveitou para elogiar a atitude de Bruno Fernandes, que tem estado bastante interventivo dentro de campo, dando indicações aos colegas de equipa. "Queria mais jogadores participativos. Quando jogava estava sempre a participar. O futebol é isto, não é não poder comunicar com os colegas. Precisamos de mais gente como o Bruno", vincou.Na falta de "competitividade interna" e de "mais jogadores como Bruno Fernandes" no plantel, Silas lamentou as escolhas que o clube fez no passado: "Há um ou outro que gostava que participasse, mas que não podem porque não estão inscritos. São jogadores com qualidade que vamos querer lançar o mais cedo possível".Para colmatar algumas lacunas no plantel, o treinador já pensa no regresso de alguns emprestados, ainda que de forma cautelosa. "Talvez um ou outro [emprestado], mas ainda não tenho a certeza. Tenho vagas ideias daquilo que conheço. Mas não é neles que estou a pensar. Penso nos que nos podem ajudar", rematou.Por agora, o foco está no jogo com o Moreirense e em não cometer os "erros" do passado: "Não podemos cometer erros como cometemos com o Gil Vicente, quando perdemos, ou com o Tondela, que são erros que mandam tudo por água abaixo. Vamos jogar para marcar golos, mas temos de ser melhores atrás. Quando começar o jogo temos de fazer pela vida".O Sporting vai adotar uma postura contida no mercado de janeiro, limitando-se a colmatar uma eventual venda de jogadores do atual plantel, apurou oA situação financeira crítica e os 16 pontos de distância para a liderança do campeonato (os leões têm menos um jogo) obrigam a uma gestão mais rigorosa. Segundo uma fonte dos leões, primeiro terão de ser vendidos jogadores e esse encaixe financeiro será depois investido em outros futebolistas.Neste momento, sabe o, não há intransferíveis. Bruno Fernandes continua preso pelos 70 milhões de euros exigidos por Frederico Varandas, mas a sua venda em janeiro permitiria uma incursão mais forte no mercado.Acuña é outro dos atletas com pretendentes, mas pode sair por uma verba a rondar os 20 milhões. Certo é que, nesta fase, nem o argentino De La Vega, nem o holandês Cyriel Dessers interessam."Não tenho de perdoar o Acuña. O que ele tem de fazer para o bem dele, do clube e da seleção é gerir a emoção. Há coisas que nem é preciso falar: o Acuña tem 29 anos e percebe que se prejudica a ele, a nós e à Seleção, porque é também um jogador importante para a Seleção", afirmou Silas. Após ter sido expulso na reta final da vitória do Sporting sobre o Gil Vicente (2-0) para a Taça da Liga, o extremo argentino foi punido com um jogo de suspensão e falha o jogo de domingo com o Moreirense."Temos de ser concentrados, rigorosos e corajosos. Se colocarmos em campo o que trabalhámos, temos todas as probabilidades de trazer pontos", afirmou Vítor Campelos, treinador do Moreirense.O Moreirense ainda não venceu na condição de visitante neste campeonato. Em seis jogos soma três empates e três derrotas. No entanto, a equipa de Moreira de Cónegos não perde na Liga há cinco jogos.O Moreirense nunca venceu no Estádio José Alvalade. Em 10 encontros empatou duas vezes e perdeu em oito ocasiões. No último jogo, o Sporting venceu em casa frente à equipa de Vítor Campelos por 2-1, em jogo referente ao campeonato.