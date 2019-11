Sp. Braga exige novo relvado

O presidente do Sp. Braga exigiu ontem à empresa RED (Relvados e Equipamentos Desportivos) a colocação de um novo relvado no Estádio Municipal de Braga, na paragem de dezembro.

A atual relva foi colocada no verão passado e a exemplo do que aconteceu no Estádio da Luz (e que também é da responsabilidade da RED) encontra-se em péssimo estado, o que levou à realização, ontem, de uma reunião de emergência entre a empresa e a SAD arsenalista.

"Isto não se compreende. Para que o contrato continue em vigor, a empresa tem de colocar um novo relvado no estádio", disse ao Correio da Manhã o presidente do Sp. Braga, António Salvador.

A indignação dos arsenalistas ganha ainda maior dimensão quando se percebe que o Estádio Municipal de Braga teve o mesmo relvado durante 15 anos e sempre em boas condições. Depois da mudança, vai para o terceiro relvado em dois anos.

Além disso, o relvado atual tem algumas partes mistas (relva natural e relva artificial), sobretudo nas zonas das balizas e dos fiscais de linha, e aí a situação é ainda pior.