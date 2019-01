Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting nas 'meias' da Taça de Portugal com direito a dérbi

Leões foram a melhor equipa mas tiveram de vestir o fato-macaco para passar.

Por Mário Figueiredo | 01:52

O Sporting venceu esta quarta-feira o Feirense, por 2-0, e garantiu presença nas meias-finais da Taça de Portugal, em que vai encontrar o Benfica no dia 6 de fevereiro. Um dérbi que surge três dias depois do embate entre as duas equipas para a Liga.



Os leões foram a melhor equipa em campo. Mais regulares, assumiram o jogo bem cedo. Keizer não brincou. Trocou apenas Renan por Salin (é o guarda-redes da Taça de Portugal) e Diaby por Raphinha. E os leões entraram fortes, dispostos a resolver a contenda bem cedo, mas os desacertos na frente de ataque foram uma constante ao longo da primeira metade. Bas Dost ainda marcou, mas o golo foi bem anulado.



Na segunda parte, houve uma nova entrada de leão, mas desta vez com golos. Bas Dost mostrou que esta quarta-feira não era o seu dia ao desperdiçar um golo incrível, após passe de Acuña.



Nani também esteve muito ativo e perto do golo com um cabeceamento por cima. A avalancha ofensiva dos leões acabou por resultar no golo de Wendel, que recebeu a bola, fletiu para dentro e rematou com a bola ainda a desviar num defesa e a entrar na baliza.



E ainda os adeptos leoninos festejavam o golo, quando Bruno Fernandes fez o 2-0. Tinham passado apenas dois minutos. Num ressalto de bola, o médio leonino atirou uma bomba sem hipóteses para Brígido, que até fez uma boa exibição. Luiz Phellype entrou e ainda rematou ao poste.



Os leões marcaram assim um encontro com o Benfica nas ‘meias’, a duas mãos. A 1ª no dia 6 de fevereiro e a segunda em abril. Dia 3 de fevereiro haverá dérbi mas para a Liga.



Keizer ansioso pelo jogo com Benfica

Marcel Keizer era um técnico satisfeito no final da partida. Não só pela passagem às ‘meias’ como também pela exibição em Santa Maria da Feira. " Foi uma das melhores exibições que vi desde que cá estou", garantiu o treinador holandês, que vai agora encontrar o Benfica na Taça de Portugal.



"Treinadores, jogadores e adeptos adoram estes jogos. Estamos aqui para isso, ansiosos", lembrou.



O calendário apertado do Sporting mereceu reparos de Keizer. "É difícil, especialmente para os jogadores. Esperava ganhar vantagem na 1ª parte e fazer mudanças mais cedo, mas não foi possível porque marcámos tarde", finalizou.



Wendel desbloqueia e Fernandes mata

Salin – Ganhou o duelo com Valencia. Um punhado de boas defesas.

Ristovski – Bons cruzamentos e boa integração nos lances ofensivos. O perigo do Feirense surgiu pelo seu lado.

Coates – Seguro e determinado no eixo defensivo.

Mathieu – Classe e segurança no jogo aéreo.

Acuña – Garra e determinação. Boas arrancadas pelo seu flanco, mas os cruzamentos nem sempre saíram bem.

Gudelj – Aplicado na pressão sobre o adversário. Recuperou muitas bolas e lançou ataques.

Wendel – Abusou na posse de bola. Um remate à figura e um outro, num ressalto, rente ao poste. À terceira foi de vez e marcou mesmo.

Bruno Fernandes - Após uma primeira parte apagada apareceu quando a equipa precisava. Fez o 2-0 com uma bomba, garantindo as meias-finais.

Nani – Entrou forte e foi o responsável pela agitação inicial nas duas partes. Boas combinações com Wendel. Um cabeceamento por cima.

Raphinha – Traz velocidade e criatividade, mas não está no seu melhor momento.

Bas Dost – Um cabeceamento por cima e um golo bem anulado, pois apoiou-se em Bruno Nascimento. Uma perdida incrível após passe de Acuña. Uma noite sem o instinto matador.

Luiz Phellype – Estreou-se com uma bomba ao poste. Mostrou que é uma opção válida para substituir Bas Dost.

André Pinto – Permitiu a Mathieu descansar.

Petrovic – Refrescou o meio-campo.



Gelson pode rumar a Milão

Segundo a imprensa italiana, o Milan pode contratar Gelson Martins, do Atl. Madrid, isto sem que leões e espanhóis tenham chegado ainda a acordo depois da rescisão do extremo.



Varandas vai pagar dívida

Frederico Varandas pretende saldar a dívida do Sporting ao Racing até ao final do mês. Os leões devem 1,3 milhões de euros da transferência de Acuña.



Misic já está na grécia

O croata Josip Misic já está na Grécia, onde está a ultimar as negociações com o PAOK até final da temporada por empréstimo do Sporting.



Luís Neto é reforço para a nova época

O internacional português Luís Neto (Zenit) vai ser reforço do Sporting na próxima época. O atleta está em final de contrato e chega a Alvalade a custo zero.



Cristián Borja na mira leonina

Cristián Borja (Toluca) volta a estar na mira do Sporting que procura o defesa-esquerdo para o caso de Marcos Acuña sair neste mercado de inverno.



ANÁLISE

Respeito de Keizer

Marcelo Keizer respeitou o adversário e colocou os melhores em campo e foi assim que conseguiu ganhar. Uma equipa de fato-macaco que lutou muito e só assim conseguiu ultrapassar um rival aguerrido e que chegou a complicar.



Petardo junto a Salin

O rebentamento de um petardo junto ao guarda-redes Salin atirado pela claque do Feirense é a nota negativa. Não se percebe como estes engenhos continuam a entrar nos recintos desportivos colocando em perigo a integridade física dos atletas.



Golo bem anulado

Fábio Veríssimo mostrou-se rigoroso no capítulo disciplinar e seguro ao anular bem um golo ao avançado sportinguista Bas Dost, que se apoiou em Bruno Nascimento para cabecear para o fundo das redes. Arbitragem sem casos.