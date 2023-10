TAD rejeita recurso de Sérgio Conceição e mantém suspensão de 30 dias

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) rejeitou o recurso do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, que foi sancionado com 30 dias de suspensão em julho pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com o acórdão publicado esta terça-feira no sítio oficial daquela entidade jurisdicional na Internet, que está datado de 17 de outubro, o colégio arbitral considerou o recurso como "totalmente improcedente", ao ter ratificado a "decisão condenatória" do órgão disciplinar federativo, que também multou o técnico dos vice-campeões nacionais em 10.200 euros.

Lembrando a reincidência de Sérgio Conceição, o TAD afastou a aplicação de uma lei do Governo que concede o perdão de penas e amnistia de infrações e está em vigor desde setembro, após a visita do Papa Francisco a Portugal na Jornada Mundial da Juventude.

Em causa estão incidências observadas nos instantes finais da receção do FC Porto ao Casa Pia, da 32.ª e antepenúltima ronda da edição 2022/23 da I Liga, em 14 de maio, no Estádio do Dragão, no Porto, onde os 'azuis e brancos' ganharam com reviravolta (2-1).

Depois do segundo golo dos 'dragões', que foi marcado por Danny Namaso, já aos 90+3 minutos, Sérgio Conceição fez um gesto polémico em direção ao banco de suplentes da equipa de Pina Manique e foi mantendo uma acesa troca de palavras com Vasco Matos, então treinador-adjunto dos lisboetas e atual técnico principal do Santa Clara, que optou por não recorrer da pena de 30 dias de suspensão, acrescida de 4.080 euros de coima.

Dos restantes processos instaurados pelo CD da FPF, o quarto árbitro do desafio, Hélder Carvalho, foi punido com uma repreensão por "erro nos relatórios e atraso no seu envio".

Os outros três elementos da equipa de arbitragem liderada por Manuel Oliveira e os dois delegados designados pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional viram os respetivos processos serem arquivados, face à "inexistência de prova de qualquer ilícito disciplinar".

A deliberação do CD da FPF tinha sido conhecida em 26 de julho, quando faltavam duas semanas para a Supertaça Cândido de Oliveira, na qual o FC Porto, detentor da Taça de Portugal, perdeu frente ao campeão nacional Benfica (2-0), em 09 de agosto, em Aveiro.

Os 'azuis e brancos' apresentaram recurso junto do TAD, com uma providência cautelar, na perspetiva de suspender a aplicação do castigo e assegurar a presença no banco de Sérgio Conceição, cuja expulsão com cartão vermelho direto perto do fim ditou mais uma suspensão de 23 dias e um jogo, que foi cumprida nas quatro primeiras rondas da I Liga.