Tiago Gouveia foi ‘maestro’: Estoril bate o Famalicão

O Estoril entrou a ganhar (2-0) na época, agora com Nélson Veríssimo (ex-Benfica) no banco, contra um Famalicão que teve muitas dificuldades em segurar o meio-campo e o dinamismo ofensivo dos canarinhos.O equilíbrio entre as duas formações pautou os momentos iniciais, mas o claro ascendente da equipa da casa acabou por dar frutos aos 20’: depois de um bom trabalho da direita do reforço Tiago Gouveia, este remata para um desvio do guardião Luiz Júnior que, acidentalmente, acaba por colocar a bola nos pés de Francisco Geraldes, que não perdoa e faz o 1-0. Aos 45’, outro bom trabalho de Tiago Gouveia deixa Arthur Gomes em frente à área para fazer o 2-0 depois de deixar Luiz Júnior no chão.A equipa de Cascais teve calafrios no início do segundo tempo, quando Ndiaye fez falta sobre Alex Millán, levando o árbitro algarvio a assinalar grande penalidade. Mas o remate de Millán foi muito denunciado e Dani Figueira conseguiu manter a sua baliza inviolada.Os famalicenses continuaram a remar contra a corrente amarela até ao fim, mas sem efeitos práticos.