Tiago Pinto diz que Luisão era visto no Benfica como o "bufo" do balneário

Luisão era visto no Benfica como o "bufo" do balneário. É esta a expressão utilizada por Tiago Pinto, numa conversa com Miguel Moreira, administrador da SAD.



Esta conversa faz parte das escutas do processo 'Cartão Vermelho'. Os dois falam sobre a proximidade entre Jorge Jesus e Luisão. Tiago Pinto diz que Jesus está "muito amarrado" a Luisão.





É nessa altura que o ex-diretor-geral do Benfica se alonga sobre aquele que considera que vai ser o futuro de Luisão no clube. Diz que o ex-capitão do Benfica vai tentar ser novamente "o capitão" da equipa... sem o ser. Acrescenta que Luisão será o bufo do balneário.