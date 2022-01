Benfica chegou a pensar em desistir de Darwin: Jesus insistiu na contratação

O Benfica chegou a pensar em desistir de Darwin, no verão de 2020. Só não o fez porque Jorge Jesus insistiu na contratação. É Tiago Pinto quem o revela numa conversa com o administrador da SAD Miguel Moreira. Esta conversa faz parte do processo 'Cartão Vermelho'.



O ex-diretor-geral do futebol do Benfica realça que Luís Filipe Vieira tinha consciência do erro que estava a cometer. Tiago Pinto diz que o ex-presidente do Benfica já percebeu "onde é que se vai meter". Ainda assim, realça que se a transferência de Darwin falhar, Jorge Jesus vai "voltar a encher os jornais a dizer que não tem os reforços que quer". As dúvidas do Benfica em avançar para Darwin têm uma explicação.





A estrutura do futebol sabia que, aos 21 anos, o avançado já tinha sido operado por três vezes ao joelho direito.