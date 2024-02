Transcrições de mensagens em grupos do WhatsApp atrasam entrega do processo dos 'Super Dragões' no tribunal

O processo dos 'Super Dragões', no âmbito da Operação Pretoriano, já chegou ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto. O atraso deveu-se às transcrições das mensagens abertas em grupos de WhatsApp a que as autoridades tiveram acesso com a apreensão dos telemóveis dos arguidos.As mensagens revelam detalhes sobre o negócio milionário da venda paralela de bilhetes pelos 'Super Dragões'. Os bilhetes, oferecidos ou adquiridos em bilheteira, eram revendidos a preços muito superiores.Por serem mensagens abertas, não foi necessária autorização judicial prévia para a sua análise. São, portanto, novas provas fundamentais para o processo que podem ou não ditar a aplicação de medidas de coação privativas de liberdade.