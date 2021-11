O treinador de benjamins d'"Os Armacenenses", João Teixeira, recebeu um cartão branco, na manhã deste sábado.Ao ver que a equipa adversária, o GD Lagoa, tinha apenas seis atletas para ir a jogo, decidiu também jogar com apenas seis futebolistas.A atitude de "fair play" valeu-lhe o gesto simbólico por parte do árbitro do encontro, Rui Miguel Correia, do Núcleo de Árbitros de Futebol do Barlavento do Algarve, que partilhou o momento nas redes sociais.