Árbitro agredido em campo durante jogo de futebol na Guarda

Uma tripla agressão ao árbitro Cláudio Durães precipitou, no último domingo, o fim do jogo entre o Vila Franca das Naves e o Gouveia, a contar para a 10ª jornada do Distrital de Futebol da Guarda.















O incidente ocorreu ao minuto 15 da partida, após o juiz ter mostrado o cartão vermelho a um jogador do Vila Franca por pisar um adversário caído no chão. Apesar da ação disciplinar parecer correta, o atleta dirigiu-se ao árbitro, empurrando-o e agredindo-o com murros na cabeça em dois momentos distintos.

“Ficou muito abalado e não tinha condições psicológicas para prosseguir”, disse ao CM Rui Ventura, presidente do Núcleo de Árbitros da Serra da Estrela, que pede policiamento nas quatro jornadas finais do campeonato. O dirigente revelou que, “depois deste episódio, vários árbitros receberam ameaças por telefone e nas redes sociais. Situações que serão relatadas às autoridades, como já o foram estas agressões”, apontou.





Ao CM, Amadeu Poço, presidente da Associação de Futebol da Guarda, disse estar “solidário com o árbitro e repudiar a atitude selvática de que foi alvo”, adiantando que o castigo aos jogadores vai ser decidido em reunião esta terça-feira.