Treinador do Borussia Dortmund mantém dúvida sobre Haaland e Reus antes da receção ao Sporting

O Borussia Dortmund manteve, esta segunda-feira, a dúvida em relação à possibilidade de os futebolistas Haaland e Reus recuperarem de lesões para a receção de terça-feira ao Sporting, em jogo da Liga dos Campeões de futebol.

"Em relação a Erling Haaland e Marco Reus, temos de esperar até ao último treino, vai ser à justa", afirmou o treinador Marco Rose, na conferência de lançamento do jogo, sem abrir o jogo quanto a possibilidade de ter os dois jogadores em campo.

O goleador norueguês Haaland apresentou problemas musculares e falhou a visita de sábado ao Borussia Moenchengadbach, na Liga alemã, que a formação de Dortmund perdeu por 1-0, enquanto Marco Reus também foi baixa, devido a uma inflamação num joelho.

Já em relação a Julian Brandt, igualmente com uma lesão muscular e de fora há quase duas semanas, o técnico alemão disse, esta segunda-feira, que o médio já treinou e, se tudo correr normalmente, "será opção" para o jogo de terça-feira.

Numa equipa com nomes importantes e com um ataque em que se destacam Haaland ou Reus, Marco Rose pediu "paciência" para o reforço holandês Donyell Malen, que esteve em nove jogos, cinco dos quais a titular e não marcou ainda nenhum golo.

Em relação ao Sporting, o treinador lembrou o estatuto dos 'leões', mas deixou claro que objetivo da sua equipa, na qual conta com o internacional português Raphael Guerreiro, é vencer, na segunda jornada do Grupo C.

"São os campeões portugueses, são bons jogadores, têm uma estrutura clara. Amanhã [terça-feira] à noite, é a Liga dos Campeões e quando o hino toca tudo se resume a conquistarmos os três pontos", referiu.

Junto ao técnico apresentou-se o central Manuel Akanji, para quem é crucial defender bem.

"Temos de estar preparados para sermos sólidos defensivamente nos 90 minutos, isso jogará a nosso favor. Temos de começar a ser assim já amanhã [terça-feira]", analisou o defesa, tendo em conta que a equipa tem 16 golos sofridos, 12 na Bundesliga.

Na primeira jornada do grupo C da 'Champions', o Borussia Dortmund venceu por 2-1 na visita aos turcos do Besiktas, e o Sporting foi goleado em casa pelos holandeses do Ajax, por 5-1.

O jogo de terça-feira entre Dortmund e Sporting disputa na casa dos alemães, no Signal Iduna Park, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), com arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.