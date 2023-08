"Triste e revoltante": Jéssica Silva solidária com colegas espanholas após polémica com Rubiales

A futebolista portuguesa, Jéssica Silva, mostrou-se solidária com todas as jogadoras espanholas, após o despoletar da polémica com Luis Rubiales. "Estou com todas as minhas colegas", disse numa entrevista ao jornal Público."É absolutamente triste e revoltante ver o que está a acontecer. A seleção espanhola, em vez de desfrutar do seu primeiro título mundial, tem de continuar a lutar por algo que devia ser transversal a todos nós: respeito, dignidade e honestidade", disse.O beijo de Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol entretanto suspenso, gerou muita controvérsia e alimentou a polémica, deixando para segundo plano a histórica conquista das espanholas, que bateram a Inglaterra no jogo do título, por 1-0."O futebol feminino percorreu um longo caminho, mas ainda não chegámos ao destino final. Ainda há tanto por percorrer... espero que isto seja também uma forma de catalisar a mudança no mundo", acrescentou.Sobre os problemas no futebol, a atleta do Benfica apontou um problema "estrutural". "Crescemos a ver só os homens a jogar. Acho que ainda há um longo caminho a percorrer. Os nossos jogos já são televisionados, mas, de um ponto de vista geral, nós, mulheres, ainda temos de mostrar trabalho para que nos sejam dadas as condições devidas", defendeu.A jogadora partilhou também o seu orgulho com a prestação da seleção portuguesa no Mundial de 2030."Estamos muito orgulhosas do que fizemos. Queríamos mais. Saímos com o sentimento de que poderíamos ter lá ficado. Faz parte e certamente fez-nos crescer."Portugal foi eliminado na fase de grupos, mas perdeu apenas um encontro, o primeiro. A seleção nacional perdeu com a congénere holandesa, por 1-0. No segundo jogo bateu o Vietname, por 2-0, e empatou, 0-0, com os EUA.Para o futuro, depois de se reformar, a jogadora deixou apenas o aviso de que não pretende ser treinadora de futebol.