Manuel Ugarte só aguarda pela oficialização no PSG, depois de ter realizados os exames médicos e limado algumas arestas do contrato com os franceses.





Certo é que Jorge Mendes, que está a tratar das duas transferências, oficializou durante a tarde desta terça-feira Ugarte como um novo jogador da Polaris Sports, empresa que pertence à Gestifute do superagente. O médio foi anunciado nas redes sociais com uma camisola da seleção uruguaia.





A verdade é que o PSG já tem tudo acertado com o jogador a quem prometeu um salário na ordem dos 10 milhões de euros por época, durante as cinco épocas do contrato (até 2028). O negócio vai ser feito pelos 60 milhões de euros da cláusula de rescisão mas o entrave à conclusão do negócio prendeu-se com o pagamento dessa verba a prestações.Concluída a transferência de Ugarte para o PSG, é a vez de Gonçalo Inácio. O defesa-central leonino tem mercado em Inglaterra e os leões admitem negociá-lo pelo valor da cláusula de rescisão, que é de 45 milhões de euros.O Sporting foi o primeiro clube a avançar pelo pelo sueco Gyökeres (Coventry) e já apresentou uma proposta de 12 milhões de euros. O avançado, de 25 anos, foi a figura do Coventry (II Liga Inglesa) com 21 golos e 12 assistências.