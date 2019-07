Uribe para fazer de Héctor Herrera no FC Porto

Mateus Uribe é mesmo o jogador que o FC Porto pretende para o meio-campo. O colombiano do América do México já terá acertado com os dragões, faltando apenas a indicação final para o médio rumar a Portugal e assinar contrato.O jogador de 28 anos é internacional pela sua seleção e tem características muito idênticas às de Héctor Herrera, jogador mexicano que deixou o Porto para assinar, a custo zero, pelo Atlético de Madrid. Os dragões terão apresentado uma proposta inicial de oito milhões de euros pelo jogador, mas o emblema mexicano quer 13.Nas últimas horas houve uma aproximação de valores, pelo que o jogador já não deve fugir. A confirmar-se esta contratação, a condição física de Uribe não será problema uma vez que o campeonato mexicano já começou.O jogador marcou e jogou os 90 minutos na vitória (4-2) frente ao Monterrey. O guarda-redes argentino Marchesín, também do América, poderá acompanhar Uribe.O FC Porto fez uma proposta de cinco milhões pelo internacional da seleção das pampas (um pouco abaixo da pretensão dos mexicanos), mas deve avançar com novo valor.