Luís Filipe Vieira surge no processo dos emails com defesa própria e afastado do clube que liderou. A defesa do ex-presidente do Benfica encontra-se a cargo de Raul Soares da Veiga, enquanto os encarnados, que tentam provar a manipulação do conteúdo das conversações, se apresentam em tribunal com a equipa de advogados contratada ainda no tempo de Vieira: Rui Patrício, Paulo Saragoça da Matta e João Medeiros.









