Há 244 adeptos proibidos de entrar em recintos desportivos. A informação foi esta sexta-feira avançada pela PSP, num comunicado sobre o arranque da nova época.



Segundo os dados provisórios relativos a 2021/22, que ainda serão consolidados até à publicação do ‘Relatório Anual da Violência no Desporto’, a PSP deteve mais de 130 pessoas por incumprimento das regras durante 22 132 eventos de todas as modalidades, competições e categorias.









