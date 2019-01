Médio foi vendido por 16 milhões de euros (mais 4 por objetivos) ao Bétis, após o ataque a Alcochete.

20:09

O antigo médio dos leões, William Carvalho, regressou este sábado a Alvalade para a assistir à partida entre Sporting e Moreirense.



O jogador foi visto a conversar com o presidente do Sporting, Frederico Varandas, na tribuna presidêncial.



