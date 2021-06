Anri Egutidze alcança 12.ª medalha portuguesa em Mundiais de judo

A medalha de bronze conquistada esta quarta-feira por Anri Egutidze em -81 kg é a 12.ª do judo português nuns Mundiais da modalidade, desde que Filipa Cavalleri conquistou a primeira há 26 anos.

Cavalleri, um dos nomes forte do judo nacional, numa família com forte tradição na modalidade, conquistou a primeira medalha ainda em 1995, em Chiba, no Japão, com a judoca a chegar ao pódio e à medalha de bronze na 'extinta' categoria de -56 kg.

Foi a primeira de seis medalhas de bronze que Portugal tem em Mundiais, juntando já a conquistada hoje por Edutidze.

Telma Monteiro (-52 kg, Cairo2005), João Neto (-73 kg, Osaka2003), Catarina Rodrigues (Open, Munique2001), Guilherme Bentes (-71 kg, Paris1997) completam o lote de judocas que chegaram ao bronze.

No 'currículo' em Mundiais, é Telma Monteiro, que em Budapeste foi sétima, a judoca que domina as conquistas portuguesas.

À sua conta, além do bronze de 2005, então com 19 anos, Telma tem quatro medalhas de vice-campeã mundial, com subidas ao segundo lugar do pódio em Chelyabinsk2014, Tóquio2010 e Roterdão2009, em -57 kg, e Rio de Janeiro2007, em -52 kg.

Apenas a sua companheira no Benfica, Bárbara Timo conseguiu conquistar em 2019, em Tóquio, nova medalha de prata, a quinta de Portugal, no mesmo Mundial -- o melhor de sempre para as 'cores lusas' -, em que Jorge Fonseca se sagrou campeão mundial (-100 kg).

Nos Mundiais de Budapeste, que decorrem na Arena Laszlo Papp até sábado na competição individual, com domingo dedicado às equipas mistas, Jorge Fonseca ainda competirá na sexta-feira, um dia depois de Bárbara Timo, e ante de Rochele Nunes, no sábado.





- Medalhas portuguesas em Mundiais de judo:

- Budapeste2021:

Bronze: Anri Egutidze (-81 kg)

- Tóquio2019

Ouro: Jorge Fonseca (-100 kg).

Prata: Bárbara Timo (-70 kg).

- Chelyabinsk2014

Prata: Telma Monteiro (-57 kg).

- Tóquio2010

Prata: Telma Monteiro (-57 kg)

- Roterdão2009:

Prata: Telma Monteiro (-57 kg)

- Rio de Janeiro2007

Prata: Telma Monteiro (-52 kg)

- Cairo2005:

Bronze: Telma Monteiro (-52 kg).

- Osaka2003

Bronze: João Neto (-73 kg)

- Munique2001

Bronze: Catarina Rodrigues (Open).

- Paris1997

Bronze: Guilherme Bentes (-71 kg)

- Chiba1995

Bronze: Filipa Cavalleri (-56 kg)

