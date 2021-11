Dois casos de Covid na Seleção Nacional de hóquei em patins põem em risco jogo do Europeu com a Itália

João Rodrigues, capitão da Seleção Nacional de hóquei em patins, testou esta manhã positivo à covid-19 e não vai, por isso, dar o contributo à equipa no jogo deste sábado (17h00), frente à Itália, de apuramento do terceiro lugar do Europeu, que termina em Paredes.Pouco depois a Federação Portuguesa de Patinagem confirmou mais um caso positivo, detetado após a testagem de todos os jogadores, no seguimento do caso de infeção do capitão da equipa. Os casos podem por em causa a participação da equipa lusa no jogo.

"Ao final da manhã de hoje, após um dos atletas da seleção nacional apresentar temperatura axilar de 38ºC, foi ativado o Plano de Contingência Covid-19 da Seleção Nacional de Hóquei em Patins. A testagem de todos os elementos da comitiva resultou na deteção de dois casos positivos, que foram de imediato comunicados às autoridades de saúde, à DGS e à organização do Campeonato da Europa", lê-se em comunicado.

"Sei que não estivemos no nosso melhor, mas também sei que sempre que entramos em campo damos tudo e temos sede de vitória! Isso é motivo de orgulho, é algo que me faz dormir descansado e é esse exemplo que quero dar aos mais jovens que dão agora os primeiros passos nesta modalidade!", explicou João Rodrigues, no Instagram."Posto isto, e tendo a perfeita noção de que tinha uma medalha de bronze para disputar, iria mais uma vez entrar em campo de cabeça erguida e pronto a dar tudo pela minha pátria. Infelizmente, esta manhã, testei positivo à covid-19. Estando impedido de jogar e de poder lutar pelas cores de Portugal, resta-me apoiar (à distância de uma televisão) os meus companheiros de equipa. Força família! Força Portugal", acrescentou o capitão.A Federação adianta que está a aguardar indicações da DGS.