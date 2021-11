Espanha vence França e deixa Portugal fora do Europeu de hóquei em patins

A vitória de Espanha no jogo com a França por 3-1 deixa a seleção portuguesa de fora da final do Europeu de hóquei em patins. Os espanhóis controlaram a partida e conseguiram contraria o favoritismo dos gauleses.O resultado do jogo desta sexta-feira é favorável para os espanhóis e para os franceses, que passam ao jogo decisivo nos dois primeiros lugares do grupo. Assim sendo, Espanha e França voltam a encontrar-se na final da competição no próximo sábado.A participação de Portugal termina assim, antes mesmo de entrar em campo frente à Andorra.