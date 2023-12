Fernando Pimenta e Auriol Dongmo eleitos atletas do ano pela Associação dos Jornalistas de Desporto

O canoísta Fernando Pimenta e a atleta Auriol Dongmo, recordista portuguesa do lançamento do peso, foram eleitos atletas do ano de 2023 pelo CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto, anunciou este domingo o organismo.

Fernando Pimenta, de 34 anos, viveu mais um ano repleto de conquistas, com destaque para as três medalhas conquistadas nos Mundiais de Duisburgo, na Alemanha, uma de cada 'metal': ouro, em K1 1000 metros, prata, em K1 5 mil, e bronze, em K1 500.

O canoísta do Benfica sucede ao atleta Pedro Pablo Pichardo, recordista português do triplo salto, na lista de vencedores do prémio, que vai na quarta edição, enquanto Auriol Dongmo, de 33 anos, repete a distinção que lhe foi atribuída no ano passado.

A lançadora do Sporting foi quarta classificada nos Mundiais de Budapeste, a melhor classificação de um atleta português na competição, tendo ainda conquistado a medalha de ouro nos Europeus de pista coberta, em Istambul, na Turquia.

Auriol Dongmo, natural dos Camarões, que já alcançou a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024, vai estar afastada das pistas durante vários meses, devido a uma lesão sofrida na perna num treino, que a obrigou a ser submetida a uma intervenção cirúrgica.

A eleição resulta dos votos de um júri composto por jornalistas, dirigentes e personalidades influentes do desporto, a partir de uma lista com cinco nomes masculinos e cinco nomes femininos, escolhida pela direção do CNID, em função dos resultados obtidos durante o ano.