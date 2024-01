Guenther Steiner substituído como diretor da equipa de F1 da Haas

Guenther Steiner deixou de ser o chefe de equipa da Haas F1 e foi substituído por Ayao Komatsu, o diretor de engenharia da equipa sediada na Carolina do Norte, anunciou a equipa esta quarta-feira, citada pela Reuters.Steiner esteve à frente da equipa Haas durante toda a sua história na F1, desde 2016. De acordo com a F1, apenas Christian Horner, da Red Bull, e Toto Wolff, da Mercedes, tiveram períodos mais longos como diretores de equipa."Para avançarmos como organização, ficou claro que precisamos de melhorar o nosso desempenho em pista. Ao nomear Ayao Komatsu como chefe de equipa, temos fundamentalmente a engenharia no centro da nossa gestão", disse o proprietário da equipa, Gene Haas.