Guerreiro Jorge Fonseca conquista bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020

Ao sexto dia de competição oficial em Tóquio, Portugal conquistou a primeira medalha. Foi no tatami que Jorge Fonseca se impôs ao canadiano Shady Elnahas e alcançou o bronze olímpico (categoria -100 kg). Uma vitória a 39 segundos do fim por waza-ari, o segundo golpe mais valioso no judo, que permitiu a reviravolta depois de uma penalização no início do combate. No final, o bicampeão do Mundo não fez a já tradicional dança da vitória."O bronze é saboroso mas queria mais. Trabalhei bastante para o ouro. Queria o ouro. Infelizmente, não correu como gostaria. Agora é trabalhar para o próximo. Temos mais três anos e agora é trabalhar para estar no ouro em Paris", garantiu Jorge Fonseca, que perdeu apenas um combate, nas meias-finais, devido a "cãibras no braço esquerdo" causadas pelo "nervosismo". "Quero muito mais. Quero ser o melhor de todos os tempos do desporto em Portugal.".