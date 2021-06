Luta de milhões: Floyd Mayweather e Logan Paul defrontam-se em combate de estrelas

É esta madrugada! Floyd Mayweather e Logan Paul defrontam-se em ringue, naquele combate que coloca frente-a-frente duas estrelas a nível mundial, em Miami, Estados Unidos.

A luta deverá gerar milhões de dólares em acordos televisivos e através do formato pay-per-view, além de todo o mediatismo e publicidade que envolvem o confronto entre uma das maiores estrelas do desporto de combate e um dos maiores influenciadores do mundo digital.Depois de vencer Conor McGregor, em 2017, num combate de boxe, Floyd Mayweather regressa aos ringues aos 44 anos, com um vasto currículo e palmarés invejável (12 vezes campeão mundial), que o tornam num dos mais consagrados lutadores de boxe. Aliás, o desportista detém o recorde de 50 vitórias e zero derrotas. O triunfo sobre o irlandês campeão de UFC, há quatro anos, rendeu 275 milhões de dólares (mais de 226 milhões de euros) ao norte-americano.Logan Paul é um dos maiores casos de sucesso na Internet. O Youtuber conta com mais de 23 milhões de seguidores no seu canal e perto de seis mil milhões de visualizações, tendo estado envolvido em diversas polémicas desde 2015, ano em que criou o seu projeto na plataforma. Um dos acontecimentos que abalou os seus seguidores data de 2018, quando o jovem gravou um vídeo, mostrando uma pessoa que teria morrido numa floresta no Japão.Depois do impacto negativo e reações que recebeu, Logan Paul, de 25 anos, virou atenções para a música e para o boxe. No seu canal, os último três vídeos revelam a preparação do jovem para o combate com Floyd Mayweather, antevendo a luta desta madrugada.O confronto tinha sido agendado para fevereiro, mas, por causa da pandemia de Covid-19, foi adiada. No combate não haverá contagem de pontos e nenhum dos lutadores será declarado vencedor.É uma luta de milhões e de impacto mediático para ver à 01h00 (horário em Lisboa).