Mauricio avisa Antunes na Volta a Portugal

O uruguaio Mauricio Moreira (Efapel) ganhou este sábado na Senhora da Graça (Mondim de Basto), 9º etapa da Volta a Portugal, e aproximou-se de Amaro Antunes (FC Porto) que ficou em segundo lugar e perdeu oito segundos. Tudo se decide este domingo no último dia da prova com o contrarrelógio individual em Viseu.Quando os 88 ciclistas que restam do pelotão partiram de Boticas sabiam que iam ter pela frente mais uma etapa dura, com muita montanha e duas contagens de primeira categoria. Nove ciclistas ainda formaram uma fuga, mas com pouca convicção, porque sabiam que tudo se decidiria na subida final.Nos primeiros metros da escalada, a equipa da W52 tomou as rédeas do pelotão e rapidamente selecionou os melhores. Apenas respondeu a Efapel, que depois contra-atacou por António Carvalho e Frederico Figueiredo. Após vários ataques mútuos, Jóni Brandão tentou a sua sorte no início da última subida e até ganhou algum tempo. Só que a Efapel foi gerindo a diferença e nos últimos três quilómetros foi Mauricio Moreira - que já foi penalizado com 40 segundos por abastecimento ilegal - a desferir o ataque decisivo, ganhando tempo aos adversários. Está agora a 42 segundos de Amaro Antunes. Tudo aponta para que esta emocionante volta se decida entre estes dois ciclistas. Em etapas: Efapel 5 W52-FC Porto 0.