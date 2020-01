Morreu o piloto Paulo Gonçalves no Dakar 2020

O piloto português Paulo Gonçalves, de 40 anos, morreu este domingo na sequência de uma queda na 7.ª etapa do rali Dakar na Arábia Saudita, anunciou a organização.O motociclista de Esposende seguia aos comandos na mota número oito e disputava o seu 13.º Dakar, quando caiu ao quilómetro 276 da prova especial.Segundo um comunicado no site da organização do evento, o alerta foi dado pelas 10h08 (hora local, menos três em Lisboa), tendo sido ativado o helicóptero médico.Ao chegar ao local a equipa encontrou o português inconsciente e em paragem cardiorrespiratória.Após os esforços de reanimação, o atleta foi levado de helicóptero para o Hospital Layla, onde foi declarado o óbito.

Durante este sábado, Paulo Gonçalves publicou um vídeo na rede social Facebook onde apresentou o resumo do dia de prova, um hábito diário do piloto.

O português, que participava no seu 13º Dakar, estreou-se em 2006, foi segundo na edição de 2015 e terminou a prova quatro vezes no top 10.Em 2013 foi campeão mundial de ralis cross-country.Ocupava a 46.ª posição das motas à partida para esta etapa.A equipa Dakar já apresentou as condolências à família e amigos.Em atualização