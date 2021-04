Nuno Borges vence e acede ao quadro principal na estreia no ATP Tour

O tenista português Nuno Borges bateu este domingo o espanhol Roberto Carballes Baena na última ronda do 'qualifying' e garantiu o acesso ao quadro principal do Estoril Open, naquela que é sua estreia em torneios do ATP Tour.

Diante de um jogador bem mais experiente, Carballes Baena, que figura no 91.º lugar no 'ranking' mundial, o jovem tenista da Maia, de 24 anos, precisou de apenas dois 'sets', com os parciais de 7-5 e 6-4, para assegurar a continuidade na prova que está a decorrer no Clube de Ténis do Estoril.

Num duelo que se antevia difícil, Nuno Borges, 331.º colocado na hierarquia ATP, comprovou o seu bom momento de forma logo no primeiro 'set', que arrancou com um 'break' para cada lado, quando quebrou o adversário no providencial 11.º jogo (6-5) e confirmou logo a seguir a vantagem no marcador.