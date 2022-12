Ex-piloto da fórmula 1 Patrick Tambay morre aos 73 anos

View this post on Instagram A post shared by Scuderia Ferrari (@scuderiaferrari)

O ex-piloto francês da fórmula 1 Patrick Tambay morreu, este domingo, aos 73 anos, avança a Sky News.Tambay competiu pela Ferrari, McLaren e Renault entre 1977 e 1979 e 1981 e 1985. O antigo piloto chegou mesmo a ganhar duas corridas enquanto conduzia pela Ferrari em 1982 e 1983.A Ferrari prestou uma homenagem ao ex-piloto na rede social Instagram."Estamos verdadeiramente tristes com a notícia do falecimento de Patrick Tambay. Foi uma das verdadeiras estrelas dos anos 80. Ganhou duas corridas com a Scuderia [Ferrari] e contribuiu para alcançar os títulos dos Fabricantes em 1982 e 1983", pode ler-se na publicação.O antigo piloto competiu em 123 corridas da Fórmula 1 e garantiu cinco pole positions, ou seja, a posição mais vantajosa na pista.